2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений – ЕС

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений.

2019 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S), передает "Европейская правда".

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"В 2019 году среднегодовая температура в Европе была самой высокой из зафиксированных и близка к показателям 2014, 2015 и 2018 годов. Она была теплее средней почти по всей Европе. Центральные и восточные регионы видели наибольшее превышение температуры, она была прохладнее средней только в небольшой части северной Европы", - говорится в отчете.

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым по крайней мере с 1979 года, с температурами в некоторых областях на 3-4 градуса Цельсия выше нормы. Две интенсивные тепловые волны в июне и июле принесли рекордные температуры в некоторых европейских странах.

"Ежегодные показатели как минимальных, так и максимальных ежедневных температур были выше среднего почти везде в Европе, а максимальные температуры, как правило, показывали большие аномалии, чем минимальные", - говорится в отчете.

В 2019 году наблюдалось наибольшее количество солнечных часов по крайней мере с 1983 года, немного выше значения за 2015 год.

Как сообщал УНИАН, ученые назвали январь 2020 года самым теплым за всю историю метеонаблюдений.