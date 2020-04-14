Нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление в Чернобыльской зоне – Чечеткин

Сейчас в зоне ЧАЭС уже нет пожара.

ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление, оставшееся осталось после пожара в Чернобыльской зоне.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом доложил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании.

Доклад по этому вопросу глава государства получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем, говорится в сообщении.

На вопрос Зеленского, когда именно прекратится горение в зоне отчуждения, Чечеткин ответил, что пожара уже нет.

Зеленскому также доложили, что накануне после 16 часов ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, поэтому огонь было сложно контролировать. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара. Дождь, который прошел на территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

«В целом вчера пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается», - сообщил Чечеткин.

Одновременно с тушением пожара на территории Зоны отчуждения, ГСЧС не допустила перебрасывания огня на военные склады боеприпасов, объекты «Укрытие», «Вектор», распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Чечеткин.

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Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина Украины подозревают в поджоге около 7 гектаров сухостоя.

«Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га. К спасательным работам были привлечены более 500 человек, а также почти 100 единиц техники и авиация.