В Киеве – повышенная загазованность воздуха, ситуация будет повторяться в ближайшие дни

Во второй половине дня, уверяют в ГСЧС, ситуация стабилизируется.

В Киеве наблюдается повышенная загазованность воздуха, вызванная антициклоном.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7:00 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и приводит к накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как правило, во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация в столице будет повторяться в ближайшие несколько дней.

«Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,014 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,012 мР/час. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч)», - добавили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня синоптики прогнозируют до +15°, без осадков.