В Киеве сегодня температура до +15, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в Киеве без осадков, температура до +15°.
В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 апреля, в Украине без осадков, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... 0°
- Днепр+13°... 0°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+15°... -1°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+16°... -4°
- Киев+14°... 0°
- Кировоград+14°... -1°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+15°... -1°
- Львов+15°... -1°
- Николаев+15°... 0°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+13°... +3°
- Ровно+15°... -2°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+14°... -2°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+15°... +1°
- Хмельницкий+16°... 0°
- Черкассы+14°... -1°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+15°... +1°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Влажность:57 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:45
Закат19:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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