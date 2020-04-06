В Киеве сегодня температура до +15, без осадков

08:30, 6 апреля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 6 апреля в Киеве без осадков, температура до +15°.

В Украину идет потепление до +22 градусов: появился прогноз погоды на следующую неделю

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:34.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 апреля, в Украине без осадков, температура до +16°.

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Теги: #Киев#погода
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