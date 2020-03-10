Кладбище 8-мартовских мимоз: в Киеве обнаружили огромную свалку цветов (фото)

Цветы, которые не сумели продать по случаю женского дня, были выброшены просто на асфальт.

В Киеве после празднования 8 марта образовалась огромная свалка из цветов.

Фото опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

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Так, печальные последствия женского праздника в Киеве были зафиксированы на Троещине.

Водитель фуры просто выбросил на асфальт желтые мимозы, которые не сумели продать.

Следует отметить, что куча цветов привлекла внимание некоторых людей. Они пришли к свалке, чтобы выбрать более-менее свежие цветы и раздали пенсионерам во дворе.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской ОГА в рамках празднования 8 марта выступила группа, чьи песни сопровождали откровенные танцы двух девушек.

Пользователи соцсетей не оценили такое поздравление для депутатов и в результате херсонские чиновники поплатились должностями.