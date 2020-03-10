Кладбище 8-мартовских мимоз: в Киеве обнаружили огромную свалку цветов (фото)
В Киеве после празднования 8 марта образовалась огромная свалка из цветов.
Фото опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
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Так, печальные последствия женского праздника в Киеве были зафиксированы на Троещине.
Водитель фуры просто выбросил на асфальт желтые мимозы, которые не сумели продать.
Следует отметить, что куча цветов привлекла внимание некоторых людей. Они пришли к свалке, чтобы выбрать более-менее свежие цветы и раздали пенсионерам во дворе.
Как сообщал УНИАН, в Херсонской ОГА в рамках празднования 8 марта выступила группа, чьи песни сопровождали откровенные танцы двух девушек.
Пользователи соцсетей не оценили такое поздравление для депутатов и в результате херсонские чиновники поплатились должностями.