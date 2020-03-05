цей матеріал доступний українською

В Измаиле на Одесщине заявили о массовом отравлении собак: за дело взялась полиция

21:45, 05 марта 2020
Экология
28 0
Полиция начала проверку / фото УНИАН

Читайте такжеВ Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в территориальный отдел обратились местные жители с заявлениями о том, что в разных районах города найдены мертвые животные, среди которых как бездомные, так и домашние.

По словам заявителей, животные умерли от отравления.

В полиции эту информацию проверяют. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно УНИАН, 7 марта зоозащитники планируют провести в Измаиле акцию «Измаил, не убивай!» в защиту бездомных животных. Зоозащитники отмечают, что за последнюю неделю город «буквально усеяли трупы животных».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter