В Измаиле на Одесщине заявили о массовом отравлении собак: за дело взялась полиция

Зоозащитники сообщают, что за последнюю неделю город «буквально усеяли трупы животных».

В городе Измаиле Одесской области полиция начала проверку по факту массового отравления собак.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в территориальный отдел обратились местные жители с заявлениями о том, что в разных районах города найдены мертвые животные, среди которых как бездомные, так и домашние.

По словам заявителей, животные умерли от отравления.

В полиции эту информацию проверяют. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно УНИАН, 7 марта зоозащитники планируют провести в Измаиле акцию «Измаил, не убивай!» в защиту бездомных животных. Зоозащитники отмечают, что за последнюю неделю город «буквально усеяли трупы животных».