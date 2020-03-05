В Одессе на пляже нашли мертвого дельфина (фото)

Когда сотрудники дельфинария «Немо» прибыли на место ЧП, труп животного уже исчез с пляжа "Отрада".

В Одессе на пляже «Отрада» граждане обнаружили мертвого дельфина, о чем сообщили в местный дельфинарий «Немо».

Как рассказала УНИАН главный тренер дельфинария «Немо» Елена Колмогорова, о мертвом дельфине сотрудникам сообщила неизвестная женщина.

«Она пришла к нам, дала фотографию, на которой – мертвое животное, пояснила, где именно оно находится, и попросила что-то предпринять», - рассказала Колмогорова.

По ее словам, примерно через час сотрудники дельфинария (тренер и ветеринар) уже были в «Отраде», однако тело дельфина отсутствовало.

При этом, другие предметы, запечатленные на фотоснимке, присутствовали; пропало только мертвое животное. Колмогорова не исключает, что труп могли забрать представители коммунальных служб или кто-то другой.

«То есть, наши сотрудники осмотр тела не проводили, поэтому мы не знаем, по какой причине животное погибло», - пояснила она.

Специалист рассказала, что это уже не первый случай, когда в данном месте люди находят на берегу мертвых дельфинов, как правило, азовок (морская свинья).

Она предполагает, что в волноломе, отсекающем пляж от открытого моря, имеется прореха, через которую дельфины в поиске пищи проплывают ближе к берегу, а потом не могут выбраться обратно. По данным Колмогоровой, у животных, ранее обнаруженных в зоне «Отрады» сотрудники дельфинария не выявляли следов насильственной смерти (от рыболовецких сетей и пр.). Предполагается, что причиной их гибели стал голод, стресс и пр.