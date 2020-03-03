Закованную в цепи беззубую обезьянку заставляли поднимать гири и отжиматься на потеху туристам в Таиланде (видео)
В зоопарке на острове Пхукет в Таиланде зоозащитники сняли на видео лишенную зубов обезьянку на цепи, которая ради развлечения туристов отжимается и поднимает гири.
Об этом пишет Daily Mail.
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Несчастное животное держит на цепи работник зоопарка. Он заставляет обезьянку делать различные упражнения: поднимать металлические гири над головой, качать пресс и отжиматься.
Кроме того, животное должно забивать мячи в сетку, кататься на велосипеде, ходить на задних лапах и стоять на крохотной деревянной табуретке на потеху толпе.
Издание отмечает, что температура в помещении при этом превышает 30°C.
Зоозащитники предполагают, что обезьянке намеренно удалили зубы, чтобы она не могла защитить себя.
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