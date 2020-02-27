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Из-за австралийских лесных пожаров полностью исчез один из видов животных (фото)

14:35, 27 февраля 2020
Экология
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REUTERS

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Дымчатые мыши стали жертвами лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба Университета Чарльза Стерта, этот вид животных обитал только на территории Австралии.

Доктор Эндрюс Питерс, доцент кафедры охраны здоровья диких животных и патологии в Школе животных и ветеринарных наук им. Чарльза Стерта и один из исследователей, участвовавших в исследовании дымных мышей, сказал, что мыши начали умирать через несколько дней после появления опасного дыма от лесных пожаров.

Дымчатые мыши полостью вымерли / Фото: Charles Sturt University

«У умерших дымных мышей развилось тяжелое заболевание легких», - сказал доктор Питерс. При  этом исчезнувшие животные обитали более чем в 20 километрах от опасной зоны.

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