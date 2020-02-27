Из-за австралийских лесных пожаров полностью исчез один из видов животных (фото)
В Австралии в результате масштабных лесных пожаров полностью исчез один из видов животных.
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Дымчатые мыши стали жертвами лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба Университета Чарльза Стерта, этот вид животных обитал только на территории Австралии.
Доктор Эндрюс Питерс, доцент кафедры охраны здоровья диких животных и патологии в Школе животных и ветеринарных наук им. Чарльза Стерта и один из исследователей, участвовавших в исследовании дымных мышей, сказал, что мыши начали умирать через несколько дней после появления опасного дыма от лесных пожаров.
«У умерших дымных мышей развилось тяжелое заболевание легких», - сказал доктор Питерс. При этом исчезнувшие животные обитали более чем в 20 километрах от опасной зоны.