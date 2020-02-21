В честь Греты Тунберг назвали метеочувствительных улиток

Именем известной экоактивистки назвали новый вид улиток.

Учёные, обнаружившие на острове Калимантан новый вид сухопутных улиток, назвали его в честь 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.

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Моллюски оказались очень чувствительны к перепадам температур и уровня влажности. Об этом сообщает mel.fm со ссылкой на cnet.com

Именно это наблюдение и натолкнуло зоологов на мысль назвать улиток именем Греты, или по-латински — Craspedotropis gretathunbergae. О своём решении учёные уже успели сообщить самой экоактивистке, которая «пришла в восторг» от этой идеи.

Ранее УНИАН сообщал, что студия ВВС снимет сериал о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг. В сериале покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами, в ходе которых она меняет их взгляд на климатические проблемы. Кроме того, передача прольет свет на повседневную жизнь Тунберг.