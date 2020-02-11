ВВС снимет сериал о Грете Тунберг

Точной информации о количестве серий и дате выпуска шоу пока нет.

Студия ВВС снимет сериал о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг.

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Проект был анонсирован на выставке BBC Showcase в понедельник. Информации о дате выпуска и количество серий пока нет, сообщает The Wrap.

В сериале покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами, в ходе которых она меняет их взгляд на климатические проблемы. Кроме того, передача прольет свет на повседневную жизнь Тунберг.

Ранее УНИАН сообщал, что шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила, что у мировых лидеров не хватает времени для решения чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата. Тунберг акцентировала, что общая ситуация с окружающей средой остаётся прежней, несмотря на многочисленные дискуссии, которые ведутся на этот счёт.