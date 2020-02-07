Шмели погибают в наиболее сухих районах – ученые

В ходе исследования экологи выяснили, что популяции шмелей в Европе за периоды с 1901 по 1974 и 2000 по 2014 года упали на 17%, в Северной Америке – на 46%.

Для некоторых видов животных небольшие изменения температуры имеют решающее значение для выживания. Чтобы предсказать, каким популяциям это наиболее грозит, экологи разработали новый способ картирования изменений и проверили это на шмелях.

Об этом пишет Science Alert.

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По словам ученых, чтобы остановить вымирание, надо было разработать инструменты, которые сообщали бы где и почему произойдет это исчезновение.

Расчет вероятности будущей колонизации по сравнению с вероятностью исчезновения требует детального изучения того, как вид справлялся с колебаниями температуры на территории в прошлые годы.

Группа американских ученых исследовала исторические записи о 66 видов шмелей в Северной Америке и Европе для того, чтобы предсказать, как высокая температура может повлиять на динамику их популяции.

В ходе исследования экологи выяснили, что популяции шмелей в Европе за периоды с 1901 по 1974 и 2000 по 2014 года упали на 17%, в Северной Америке – на 46%.

Больше всего полезных насекомых уменьшилось в тех районах, которые стали более сухими. Одновременно районы с низкой температурой оказались для шмелей более благоприятными.

Но эти наблюдения, к сожалению, не остановят вымирание видов, которые могут навсегда исчезнуть из дикой природы уже с десяток лет.

Ученые утверждают, что их метод позволит определить районы с решающим значением для остановки вымирания.