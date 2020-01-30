Индия попытается вернуть гепардов через 70 лет после их уничтожения

Животных завезут в страну на экспериментальной основе в "тщательно выбранное место".

Верховный суд Индии заявил, что гепарды могут быть вновь ввезенные в страну через 70 лет после их уничтожения.

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Об этом сообщает zik со ссылкой на ВВС.

В ответ на просьбу правительства, суд постановил, что африканские гепарды могут быть ввезены в дикую природу в "тщательно выбранное место".

Отмечается, что гепарды являются вымирающим видом. В дикой природе осталось 7100 гепардов, и почти все они живут в Африке.

Азиатского гепарда, который некогда жил в Индии, теперь можно найти только в Иране, где их осталось около 50 особей.

Верховный суд Индии заявил, что животное должно быть ввезено в страну на экспериментальной основе, чтобы выяснить, сможет ли оно адаптироваться к индийским условиям.

В колониальный период в Индии было убито около 200 гепардов, в основном пастухами овец и коз. Гепард - единственное большое млекопитающее, вымершее после обретения Индией независимости в 1947 году.

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