В Пенсильвании зоозащитники требуют отправить местного сурка в отставку

Сурок Фил известен в городе в качестве талисмана, предсказывающего погоду.

Зоозащитники из организации PETA призвали отправить в отставку сурка Фила из города Панксатони. Его предложили заменить аниматронным животным.

Читайте такжеВо Львове совы из "Дома спасенных животных" получили новые вольеры (фото)Об этом говорится в письме, который представители PETA отправили в клуб сурка.

Сурок Фил известен в городе в качестве талисмана, предсказывающего погоду. Каждое 2 февраля в День сурка его вытаскивают из домика: считается, что если сурок задержится на улице, то зима скоро закончится, а если сразу возвращается назад, то холода задержатся надолго.

В PETA уверены, что вместо использования настоящего животного, клубу стоит перейти на искусственного зверька, созданного с помощью современных технологий.

Ранее УНИАН сообщал, что Versace под давлением зоозащитников перестали использовать кожу кенгуру.