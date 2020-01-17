Versace перестали использовать кожу кенгуру

В Австралии ежегодно убивают 2,3 миллиона кенгуру в коммерческих целях.

Итальянский модный бренд Versace запретил использовать кожу кенгуру в своих коллекциях.

Читайте такжеВ Австралии раненый гигантский скат попросил помощи у людей (видео)Об этом объявили в зоозащитной организации LAV.

Известно, что к бушующим на континенте пожарам этот шаг отношения не имеет. Переговоры LAV и Versace начались еще в позапрошлом году, и на самом деле бренд отказался от использования кожи кенгуру еще в 2019-м, просто не сообщал об этом публично.

Versace – не единственный бренд, который перестал использовать кожу кенгуру из-за давления со стороны зоозащитников. Бренд спортивной одежды Diadora также уступил требованиям LAV – и тоже отказался от публичного заявления о своем решении.

По данным зоозащитников, в Австралии ежегодно убивают 2,3 миллиона кенгуру в коммерческих целях. Животных используют, в том числе и для пищевых целей, но кожа является ценным ресурсом, крупнейшим импортером которого служит как раз Италия.

Ранее УНИАН сообщал, как в Черновцах запретили передвижные цирки с животными.