В Минкульте рассказали, что будет с животными из государственных цирков

В ведомстве уточнили, что намерены до конца 2020 года запретить использование животных в цирках.

Министерство культуры, молодежи и спорта подписало Меморандум о сотрудничестве с общественной организацией «Фельдман Эко-Парк». Это позволит животным из государственных цирков жить в екоприютах и экопарках.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что ОО обязуются разместить животных в достойных условиях, которые соответствующуют требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и предоставлять ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.

В Меморандуме речь идет о «совместных усилиях, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности, о необходимости защиты животных от жестокого обращения, защите и создание надлежащих условий содержания».

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Также, как сообщается, документ определяет сотрудничество в вопросе передачи животных, находящихся на балансе Национального цирка к «Фельдман Эко-Парк».

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк назвала этот Меморандум «прекрасным примером государственно-частного партнерства».

«Наш интерес как Министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах, мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба», — уточнила она.

В ведомстве уточнили, что намерены до конца 2020 года запретить использование животных в цирках.

В ноябре 2019 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды заявили, что передадут животных, которые сегодня находятся на балансе государственных цирковых предприятий, заповедникам, зоопаркам и приютам.

Отметим, что законопроект №9453 о запрете использования животных в цирках отозван из-за прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.