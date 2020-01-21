Высадка триллиона деревьев: Трамп заверил, что США присоединятся к глобальной инициативе экологов

США поддержали инициативу экологов, по мнению которых, высадка 1 трлн деревьев может значительно уменьшить негативное влияние промышленных выбросов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон присоединится к инициативе по высадке на планете 1 трлн деревьев.

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, об этом Трамп заявил во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы присоединяемся к глобальной инициативе Один триллион деревьев», — заявил Трамп.

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Таким образом, США поддержали инициативу экологов, по мнению которых, высадка 1 трлн деревьев может значительно уменьшить негативное влияние промышленных выбросов.

В июне 2017 года президент Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата — это «надуманная» проблема, а Парижское соглашение стало бы «катастрофой» для США.

Однако в январе 2020 года Трамп сменил позицию по вопросу глобального потепления, заявив, что считает его серьезной проблемой.

21 января в Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум.

Он продлится до 24 января. Трамп, который в прошлом году пропустил мероприятие из-за шатдауна, в этом году приехал, несмотря на то, что сегодня в Сенате США начнутся слушания относительно его импичмента.