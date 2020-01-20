В винницком зверинце зеленая обезьяна родила первенца (видео)

Пока малыш не подрастет, его с мамой отселили от папы в соседний вольер.

В частном зверинце Винницы зеленая обезьяна по имени Машка родила первенца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ экопарк Харькова привезли зебру из МолдовыОтмечается, что мама детеныша из рук не выпускает ни на миг, смотрители даже не могут увидеть – мальчик это или девочка. Питается малыш только маминым молоком. Пока он не подрастет, его с мамой отселили от папы в соседний вольер.

Также сообщается, что несколько месяцев назад Машка стала известной в Виннице. Она сбежала из зоопарка и долгое время жила на улице, пока ее не поймали случайные свидетели. Питалась при этом Машка яблоками и овощами с огородов и воровала яйца из курятников.

Ранее УНИАН сообщал, как в Аскании-Нова сняли маленьких бизонов, родившихся в октябре-декабре.