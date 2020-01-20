В винницком зверинце зеленая обезьяна родила первенца (видео)
18:40, 20 января 2020Экология
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Пока малыш не подрастет, его с мамой отселили от папы в соседний вольер.
В частном зверинце Виннице зеленая обезьяна по имени Машка родила первенца
В частном зверинце Винницы зеленая обезьяна по имени Машка родила первенца.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ экопарк Харькова привезли зебру из МолдовыОтмечается, что мама детеныша из рук не выпускает ни на миг, смотрители даже не могут увидеть – мальчик это или девочка. Питается малыш только маминым молоком. Пока он не подрастет, его с мамой отселили от папы в соседний вольер.
Также сообщается, что несколько месяцев назад Машка стала известной в Виннице. Она сбежала из зоопарка и долгое время жила на улице, пока ее не поймали случайные свидетели. Питалась при этом Машка яблоками и овощами с огородов и воровала яйца из курятников.
Ранее УНИАН сообщал, как в Аскании-Нова сняли маленьких бизонов, родившихся в октябре-декабре.
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