В Аскании-Нова сняли маленьких бизонов, родившихся в октябре-декабре (фото, видео)

Пополнение удивило ученых.

Бэбибум вне расписания: В Аскании-Нова на Херсонщине появились восемь маленьких бизонов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пополнение удивило ученых, ведь бизоны рожают малышей в конце весны или начале лета.

Детки уже бегают с родителями степью. Родились они, предполагают, с октября по декабрь. Но строгие родители долгое время никому не позволяли приближаться к детенышам.

Заснять малых удалось директору заповедника. Он говорит, что самой большой опасностью для малышей могут стать похолодания. Впрочем, на этот случай для животных здесь приготовили дополнительное питание. Запасов сена, уверяют, должно хватить на всех.