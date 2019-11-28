В Черновцах запретили передвижные цирки с животными

Соответствующее решение сегодня принял Черновицкий горсовет.

Черновицкий городской совет сегодня принял решение об отказе от размещения на территории города передвижных цирков с привлечением животных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято на очередной сессии горсовета со второй попытки. За него проголосовали 22 депутата (общее число избранников - 42).

Решение предусматривает, что Черновицкий городской совет прекращает предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение цирков-шапито с привлечением животных на территории города.

Кроме того, в решении отмечается, что оно вступает в законную силу с момента его голосования.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Черновцах 30 активистов зоозащитной организации «UAnimals» у входа в передвижной цирк провели акцию против эксплуатации животных. Они также призвали мэра Черновцов Алексея Каспрука рассмотреть на сессии горсовета вопрос о введении запрета на деятельность цирков с использованием животных на территории города.

Каспрук отметил, что он поддерживает инициативу активистов. Также он сообщил, что поручил департаменту развития и юридическому управлению городского совета подготовить соответствующий проект решения.