На видео попали редкие дельфины-альбиносы

Один из рыбаков решил снять дельфинов на свой смартфон.

В Таиланде рыбакам посчастливилось снять на видео редких дельфинов-альбиносов. Читайте такжеДетеныш дельфина появился на свет в дельфинарии Одессы (видео) Животные плавали и резвились возле лодки, об этом сообщает AsiaOne. Редкие животные появились возле рыбацкой лодки в то время, как рыбаки затаскивали снасти. Вероятно, их привлек запах рыбы. Ранее правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.

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