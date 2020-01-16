На видео попали редкие дельфины-альбиносы
15:08, 16 января 2020Экология
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Один из рыбаков решил снять дельфинов на свой смартфон.
В Таиланде рыбакам посчастливилось снять на видео редких дельфинов-альбиносов.
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Животные плавали и резвились возле лодки, об этом сообщает AsiaOne.
Редкие животные появились возле рыбацкой лодки в то время, как рыбаки затаскивали снасти. Вероятно, их привлек запах рыбы.
Ранее правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.
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