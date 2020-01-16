цей матеріал доступний українською

На видео попали редкие дельфины-альбиносы

15:08, 16 января 2020
Экология
61 0

В Таиланде рыбакам посчастливилось снять на видео редких дельфинов-альбиносов.

Читайте такжеДетеныш дельфина появился на свет в дельфинарии Одессы (видео)

Животные плавали и резвились возле лодки, об этом сообщает AsiaOne.

Редкие животные появились возле рыбацкой лодки в то время, как рыбаки затаскивали снасти. Вероятно, их привлек запах рыбы. 

Ранее правительство Новой Зеландии ввело запрет на купание туристов с дельфинами-афалинами, которых называют бутылконосы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter