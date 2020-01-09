Лесные пожары в Австралии: власти предупредили о новой волне экстремальной жары

Режим природной катастрофы продлили еще на два дня.

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами.

Читайте такжеПьют слишком много воды: в Австралии собираются убить тысячи верблюдовКак заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп, в ближайшие 12 – 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается «очень опасная и динамичная» ситуация, передает DW.

Отмечается, что в связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается «экстремальная ситуация».

Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.