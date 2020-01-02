Трагический пожар в немецком зоопарке возник из-за небесных фонариков – полиция

В полицию с признанием обратились трое подозреваемых, которые в новогоднюю ночь запускали фонарики возле места пожара.

К пожару в зоопарке немецкого города Крефельд, в котором погибли более 30 обезьян, привели небесные фонарики.

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Как сообщает DW, об этом на пресс-конференции сообщил представитель городской полиции. По его словам, к правоохранителям обратились трое женщин с признанием, что в новогоднюю ночь они запускали китайские небесные фонарики. Следователи исходят из того, что один из запущенных ими фонарей и вызвал пожар в зверинце.

Правоохранители назвали очень мужественным" и "крайне порядочным" решение женщин самим обратиться в полицию. Речь идет о трех лицах в возрасте от 30 до 60 лет - мать и двух взрослых дочерей. В полиции отмечают, что женщины крайне подавлены трагедией.

Установлено, что подозреваемые заказали небесные фонарики в интернете. На товаре не было никаких пометок или оговорок относительно пожарной опасности, которую такие фонарики представляют.

Кроме того, производители и продавцы никоим образом не предупредили, что в большинстве федеральных земель Германии вообще запрещено запускать такие фонарики, отмечают в полиции. Подозреваемые не знали, что подобные развлечения являются противозаконными.

Полиция рассматривает эпизод как неумышленный поджог.

Напомним, в Германии в городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия ) ночью 1 января вспыхнул пожар в местном зоопарке. В результате пожара погибли более 30 приматов. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.