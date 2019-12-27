"Мы потребляем больше, чем нам необходимо": Джамала назвала главное разочарование последнего десятилетия

Джамала считает эко-активистку Грету Тунберг неслучайным главным героем 2019 года.

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница "Евровидения-2016" Джамала назвала климатический коллапс главным разочарование последних десяти лет.

Об этом она рассказала в интервью "Настоящему времени".

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"Мы, люди, не нашли решение, как накормить каждого девятого человека, который не просто не доедает, а голодает. То, что у нас климатический коллапс, и никто не знает решения, как это все-таки изменить. Мы потребляем больше вещей, чем нам необходимо. Например, я покупаю еды ровно столько, сколько я могу съесть. Иногда бывает так, что открываешь холодильник, а там ничего нет. То есть все съели окончательно. Покупаю, например, ребенку два йогурта, а не пять, чтобы они там испортились. Вы можете сказать, что климатические изменения не зависят от этого, но все равно, если все это взять вместе, все это между собой очень связано. И это разочарование, что мы так и нашли решения. А новое поколение будет бить нас за это по голове, что мы – такие взрослые, но не нашли решения. Так мне кажется. Неслучайно сейчас Грета (шведская эко-активистка Грета Тунберг, – УНИАН) – главный герой. Этого года, например. Потому что у нас есть в этом потребность", - отметила Джамала.

На вопрос о том, видела ли Джамала фотографию, где Грета едет в поезде и ест из пластиковых контейнеров, певица ответила: "Видела, но мне неинтересно, что там о ней говорят, главное, что она тему поднимает, которая действительно важна".