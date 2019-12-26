Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию в поддержку животных

Чтобы попасть в календарь, им приходилось мокнуть под дождем и мерзнуть на улице без одежды.

Студенты ветеринарного факультета университета Месси в Новой Зеландии снялись без одежды с животными для благотворительного календаря на 2020 год.

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50 голых парней и девушек снимали зимой и весной. Чтобы попасть в календарь, им приходилось мокнуть под дождем и мерзнуть на улице без одежды, сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Daily Star.

На страницах календаря они позируют на ферме с различными животными, в том числе коровами, лошадьми, собаками и овцами.

"Сами съемки были довольно хаотичными. Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия многочисленных голых людей и животных", – рассказала 22-летняя студентка Кейтлин Уайт, которая участвовала в создании календаря.

Обнаженный календарь можно приобрести за 7,70 фунтов стерлингов (примерно 230 грн). 10% выручки студенты планируют отдавать организации Pet Refuge New Zealand, которая помогает животным, пострадавшим от домашнего насилия.

Как сообщал УНИАН, эдинбургские студенты снялись обнаженными в поддержку животных. Со снимков молодежь сделала благотворительный календарь.