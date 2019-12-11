Земля без пластика: австралийские ученые изобрели уникальную технологию борьбы с мусором (видео)

Запатентованная технология может перерабатывать все – от бутылок до гидрокостюмов.

Изобретена уникальная технология переработки всех видов пластика. Это может значительно повлиять на экологическую ситуацию на планете.

Сейчас только в океане плавает около 150 млн тонн пластика. Он вредит морским жителям, которые часто запутываются в пакетах и глотают их кусочки. Пластик, выброшенный на свалку, останется там как минимум на 400 лет – до полного разложения.

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Австралийские ученые научились переводить пластмассы в химические вещества, из которых они были получены. Ранее считалось, что переработке они не подлежат. По их словам, так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) имеет способность трансформировать пластик на молекулярном уровне и превращает его обратно в нефть.

Запатентованная технология может перерабатывать все – от бутылок до гидрокостюмов.