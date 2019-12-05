В Ботаническом саду Днепра поспели плоды монстеры деликатесной (видео)

Вызревает монстера около года и достигает 30 см длиной.

Ананасы с привкусом то ли банана, то ли клубники: в Днепре собирают урожай деликатесной монстеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Бразильскую лиану, которую иногда называют монстром или людоедом за строение листьев, похожее на скелет, в Украине часто выращивают ради эстетики. А вот в ботсаду - еще и лакомятся соплодиями тропического растения. Они похожи по строению на кукурузу, потому что из большого цветка появляется куча ягодок.

Вызревает около года и достигает 30 см длиной.

Плоды, случайно снятые посетителем, вызвали немалый ажиотаж. Десятки людей пришли, чтобы полакомиться деликатесом. Поэтому первые спелые плоды уже поели. Но на подходе в Днепре новые соцветия.