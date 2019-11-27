В альпийском городе Мирано запустили електроавтобус без водителя (видео)

Електроавтобус не использует горючего и работает без водителя.

Електроавтобус способен передвигаться руководствуясь искусственным интеллектом и 17 спутниками, которые будут помогать ему прокладывать маршруты. Читайте такжеСпасти планету: орлан пролетел над Альпами с камерой (видео) Благодаря датчикам он легко замечает на пути любые преграды и вовремя тормозит. Главное - такой автобус не наносит никакого вреда окружающей среде. Таким способом итальянцы надеются хоть немного предотвратить глобальное потепление.

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