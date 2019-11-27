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В альпийском городе Мирано запустили електроавтобус без водителя (видео)

15:56, 27 ноября 2019
Экология
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Автобус не использует горючее \ скриншот с видео

Електроавтобус способен передвигаться руководствуясь искусственным интеллектом и 17 спутниками, которые будут помогать ему прокладывать маршруты.

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Благодаря датчикам он легко замечает на пути любые преграды и вовремя тормозит.

Главное - такой автобус не наносит никакого вреда окружающей среде. Таким способом итальянцы надеются хоть немного предотвратить глобальное потепление.

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Теги: #Италия#электромобиль