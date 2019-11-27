В альпийском городе Мирано запустили електроавтобус без водителя (видео)
15:56, 27 ноября 2019Экология
74 0
Електроавтобус не использует горючего и работает без водителя.
Автобус не использует горючее \ скриншот с видео
Електроавтобус способен передвигаться руководствуясь искусственным интеллектом и 17 спутниками, которые будут помогать ему прокладывать маршруты.
Читайте такжеСпасти планету: орлан пролетел над Альпами с камерой (видео)
Благодаря датчикам он легко замечает на пути любые преграды и вовремя тормозит.
Главное - такой автобус не наносит никакого вреда окружающей среде. Таким способом итальянцы надеются хоть немного предотвратить глобальное потепление.
В альпийском городе Мірано запустили електроавтобус, который передвигается без водителя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter