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Во Львове совы из "Дома спасенных животных" получили новые вольеры (фото)

11:59, 26 ноября 2019
Экология
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Во Львове совы из "Дома спасенных животных" получили новые вольеры / фото Орест Залипський Фейсбук

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Как рассказал зоозащитник Орест Залипский, соорудить вольеры в парке "Вознесение" стало возможным благодаря неравнодушным львовянам, которые приложились к делу финансово. Новые вольеры для сов означают также и новые помещения для местных лис, чей вольер планируют расширить, пишет 032.ua.

Всего на новый вольер нужно было 12 плит ОСБ, общей стоимостью 4700 гривен. В течение нескольких дней, с 20 по 23 ноября нужные средства собрали усилиями неравнодушных львовян, а в воскресенье вольер для сов был готов.

"Теперь совам уютно и есть где размять крылья. Вы по-настоящему их любите и хорошо о них заботитесь. Спасибо", - отозвалась одна из львовянок, Наталья Шевелева о работе Дома.

Вольер для сов готов / фото Орест Залипський Фейсбук

Напомним, сейчас в организации собирают средства на спасение пони из эксплуатации на Львовщине.

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Теги: #Львов#совыпогода во Львове