Во Львове совы из "Дома спасенных животных" получили новые вольеры (фото)

Новые вольеры для сов означают также и новые помещения для местных лис, чей вольер планируют расширить.

В Доме спасенных животных закончили строительство новых вольеров для сов и переселили птиц в новое помещение.

Читайте такжеВ Одесской области экологи пытаются вернуть в дикую природу «сказочную сову»

Как рассказал зоозащитник Орест Залипский, соорудить вольеры в парке "Вознесение" стало возможным благодаря неравнодушным львовянам, которые приложились к делу финансово. Новые вольеры для сов означают также и новые помещения для местных лис, чей вольер планируют расширить, пишет 032.ua.

Всего на новый вольер нужно было 12 плит ОСБ, общей стоимостью 4700 гривен. В течение нескольких дней, с 20 по 23 ноября нужные средства собрали усилиями неравнодушных львовян, а в воскресенье вольер для сов был готов.

"Теперь совам уютно и есть где размять крылья. Вы по-настоящему их любите и хорошо о них заботитесь. Спасибо", - отозвалась одна из львовянок, Наталья Шевелева о работе Дома.

Напомним, сейчас в организации собирают средства на спасение пони из эксплуатации на Львовщине.