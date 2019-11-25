В Швеции Coca-Cola планирует полностью перейти на тару из переработанного пластика

Отметим, что в Coca-Cola есть отдельная экологическая цель – чтобы к 2030 году в мире по крайней мере 50% пластиковой упаковки компании изготавливали из переработанного материала.

Компания Coca-Cola планирует разливать все свои продукты в Швеции в бутылки с полностью переработанного пластика. Таким образом компания хочет уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Нововведение должно сократить использование пластика на 3500 тонн в год.

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По оценкам компании, это изменение, которое состоится в следующем году, сократит использование нового пластика на 3500 тонн ежегодно. Изменения коснутся не только собственно напитка Coca-Cola, но и еще 40 видов продуктов компании, включая Sprite и Bonaqua. В то же время крышки и этикетки бутылок оставят без изменений.

Отметим, что в Coca-Cola есть отдельная экологическая цель – чтобы к 2030 году в мире по крайней мере 50% пластиковой упаковки компании изготавливали из переработанного материала.

Одной из самых больших препятствий для перехода на переработанный пластик является доступность. Однако уровень рециркуляции большинства бутылок из пластиковых напитков в Швеции превышает 80% с помощью системы, где потребители получают деньги за возврат, сообщает переработчик Returpack.

Недавно Coca-Cola была признана ведущим мировым пластиковым загрязнителем в пределах всемирного аудита отходов, организованного Greenpeace.