Германия планирует запретить биопластик и частично пластиковые пакеты

В немецком правительстве считают, что биопластик вводит потребителей в заблуждение.

Правительство Германии подготовило законопроект о запрете на изготовление и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрометров.

Об этом сообщает DW.

По словам министра охраны окружающей среды Свеньи Шульце, запрет не распространяется на мусорные пакеты, а также пакеты в фруктово-овощных отделах магазинов.

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Запрет на эти легкие пакеты с толщиной стенки менее15 микрометров привел бы к росту отходов, поскольку в этом случае товар пришлось бы упаковывать ранее, пояснили в министерстве.

Запрет будет касаться также упаковок из так называемого биопластика. Министр отметила, что подобные упаковки вводят потребителя в заблуждение. Пластмасса, что производится из таких материалов, как сахар, картофель или кукуруза, не обязательно является экологичной. Кроме того, ее производство связано с использованием пестицидов и монокультур, а сам биопластик плохо перерабатывается.

На сегодня в Германии в среднем используются до 20 одноразовых пластиковых пакетов, толщиной стенки от 15 до 50 мкм на человека в год. Таким образом, через торговые сети в год проходит 1,6 миллиарда подобных пакетов.

Как сообщал УНИАН, Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo возглавили рейтинг брендов, которые больше всего загрязняют окружающую среду пластиком.