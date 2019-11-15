В оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа

Решить проблему водного дефицита в оккупированном Крыму за счет добычи подземных вод невозможно.

В оккупированном Крыму назрела катастрофическая ситуация в связи с нехваткой пресной воды, крупные реки полуострова пересохли.

Запасы воды в Чернореченском водохранилище сократились до 30 миллионов кубометров, а это меньше половины его объема, сообщает "Крым.Реалии".

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Отмечается, что основой запас воды в Крыму приходится на водохранилища естественного стока, общим объемом в 188 миллионов кубометров воды. Однако из-за засушливой осени в них сегодня примерно 70-75 миллионов кубометров воды. Самая плачевная ситуация с Аянским водохранилищем, которое частично питает Симферополь – здесь осталось менее полумиллиона кубометров воды.

В Крыму почти полностью пересохли верховья реки Альмы, наполняющей Партизанское водохранилище, которое питает Симферополь. Также без воды осталась река Черная, воды которой вливаются в Чернореченское водохранилище, снабжающее Севастополь. Высохли и небольшие реки Алушты, Судака и Феодосии.

Остатки воды в Балановском водохранилище трубопроводом направили в село Перевальное, где расположены подразделения российских военных.

Решить проблему водного дефицита за счет добычи подземных вод невозможно, поскольку подземные ресурсы скудеют день ото дня. Кроме того, бесконтрольное выкачивание воды из подземных горизонтов привело к нарушению гидробаланса на полуострове и сильной минерализации пресной воды. В результате превышение доли солей фиксируют уже в центре Крыма.

Ранее эксперты назвали экологические последствия оккупации в Крыму.