Министерство защиты окружающей среды назвало топ-20 загрязнителей воздуха Украины

Из 20 объектов, которые выбрасывают больше загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 7 - расположены в Днепропетровской области.

Большинство предприятий, которые загрязняют воздух, это предприятия металлургической промышленности и ТЭС

Об этом Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщает в Facebook.

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Из 20 объектов, которые выбрасывают больше загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 7 - расположены в Днепропетровской области, 5 - в Донецкой, 2 - в Запорожской и по 1 предприятию в Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Черкасской, Винницкой, Киевской областях:

ЧАО "ММК им 1. Ильича" Донецкая область, город Маруиполь

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" 2 Днепропетровская область, город Кривой Рог

Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ" ОАО "ДТЭК Западэнерго", Ивано-Франковская область, город Бурштын,

ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Донецкая область, город Курахово

ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Днепропетровская область, город Павлоград

Углегорская ТЭС ПАО "Центрэнерго", Донецкая область, город Светлодарск

ПАО "Днепровский меткомбинат", Днепропетровская область, город Каменское

ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго", Запорожская область, город Энергодар

ЧАО "МК" Азовсталь ", Донецкая область, Мистри Мариуполь

Обособленное подразделение "Ладыженская ТЭС" ОАО "ДТЭК Западэнерго", Винницкая область, город Ладыжин

Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго", Киевская область, город Украинка

ПАО "Запорожский меткомбинат" Запорожсталь ", город Запорожье

Структурная единица ОАО "Донбассэнерго" "Славянская ТЭС", Донецкая область, город Николаевки

ОП Добротворская ТЭС ПАО "ДТЭК Западэнерго", Львовская область, пгт. Добротвор

ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат", Днепропетровская область, город Кривой Рог

ОП Криворожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго", Днепропетровская область, город Зеленодольск

ДТЭК Приднепровская ТЭС АО "ДТЭК Днепроэнерго", город Днепр

ОП "Луганская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", Луганская область, город Счастье

ОАО "Никопольский завод ферросплавов", Днепропетровская область, город Никополь

ОАО "Черкасское химволокно", город Черкассы

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Киеве в течение нескольких дней наблюдался осенний смог и фиксировался высокий уровень загрязнения воздуха.