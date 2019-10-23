В Украине - "нездоровый" уровень загрязнения воздуха (карта)

Киев обошел Пекин по уровню загрязнения воздуха. Самое высокое загрязнение воздуха фиксируют на проспекте Науки.

Загрязнение воздуха в Украине / фото airvisual.com/ukraine

Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве оценивают в 180 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Об этом сообщают данные приложения AirVisual.

По информации ресурса, такие показатели являются крайне опасными для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы).

Стоит отметить, что норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц.

Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) - 190.

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Как сообщал УНИАН, октябрь принес в Киев не только бабье лето, а осенний смог. Уже несколько дней в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. Жители столицы выкладывают в соцсети видео и фото затянутого туманом города.

В КГГА отмечают - над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности имеем туман. Также жители частных секторов жгут листья и мусор, что тоже влияет на состояние воздуха.

В случаях задымленности советуют не выходить на улицу и держать окна закрытыми. С первыми морозами ситуация должна улучшится.