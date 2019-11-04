В Минэкоэнерго расследуют незаконный вылов кефали в заповеднике "Тузловские лиманы"

В ходе проверок выявлено засорение земель водного фонда отходами и ловля рыбы с использованием запрещенного орудия лова.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды создаст рабочую группу для урегулирования ситуации по незаконному вылову черноморской кефали и других биоресурсов в акватории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области, говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в рабочую группу войдут представители Минэкоэнерго, Государственной пограничной службы, Государственного агентства рыбного хозяйства, Государственной экологической инспекции и национального природного парка «Тузловские лиманы».

«Во время работы указанной группы будет установлена законность промышленного вылова черноморской кефали рядом предприятий в акватории лиманов и соблюдения экологического законодательства Украины», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках рыбоохранного рейда сотрудниками Госрыбагенства было установлено нарушение правил промышленного рыболовства обслуживающим кооперативом «Гранит - 2» - использование запрещенного орудия лова - «гарды». Убытки от вылова кефали составляют более 2 тыс. грн.

Также в ходе внеплановой проверки Госэкоинспекции установлены нарушения природоохранного законодательства, а именно - засорение земель водного фонда отходами древесины, и выявлены проведения дноуглубительных работ без соответствующего разрешения.

Как отметили в ведомстве, в связи с этим составлено семь протоколов об административных правонарушениях, вынесено пять постановлений о наложении административного взыскания на сумму свыше 4 тыс. грн, два протокола уже переданы в суд для соответствующего реагирования.

«Своей противоправной деятельностью общество нанесло ущерб государству за засорение земель водного фонда на сумму почти 420 тыс. грн, а за проведение дноуглубительных работ без разрешения - почти на 13 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.