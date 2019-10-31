В британском зоопарке дебютировала парочка малышей красной панды (видео)
13:50, 31 октября 2019Экология
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Сестричка и братик родились в зоопарке этим летом.
Двое малышей красной панды впервые вышли на публику в британском зоопарке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сестричка и братик родились в зоопарке этим летом. Они активно исследовали территорию вольера и покоряли забор и высокие деревья, растущие внутри.
Красные панды находятся под угрозой. За последние 50 лет их количество в дикой природе сократилась на 40%.
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