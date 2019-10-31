цей матеріал доступний українською

В британском зоопарке дебютировала парочка малышей красной панды (видео)

13:50, 31 октября 2019
Экология
119 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеПушистая семерка: в Китае показали детенышей гигантских панд (видео)

Сестричка и братик родились в зоопарке этим летом. Они активно исследовали территорию вольера и покоряли забор и высокие деревья, растущие внутри.

Красные панды находятся под угрозой. За последние 50 лет их количество в дикой природе сократилась на 40%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #панда#зоопарк