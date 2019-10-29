На Житомирщине зафиксирован очередной мор рыбы

При обследовании выявлено более 53 тыс. экземпляров погибшей рыбы.

Вблизи с. Немировка Коростенского района Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Уж.

Об этом сообщается на странице Житомирского рыбоохранного патруля в Facebook.

Отмечается, что информация о гибели рыбы поступила в управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области 28 октября.

На месте специалисты отобрали пробы воды для исследований и установления причины гибели рыбы.

«При обследовании зафиксировано 53 тыс. 667 экземпляров погибшей рыбы, а именно - 53 тыс. 613 экземпляров карася, 18 экземпляров красноперки, а также 36 экземпляров окуня», - добавили в ведомстве.

Материалы по факту массовой гибели рыбы готовятся для направления в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года в Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Хомора. Тогда убытки в результате мора рыбы превысили 1,2 млн грн.

Кроме того, в ночь на 12 апреля в Житомирской области, в пределах города Барановка, в реке Случь погибло более 25 тыс. экземпляров рыбы.

16 мая Верховная Рада рекомендовала президенту объявить бассейны рек Хомора и Случь на отдельных территориях Хмельницкой и Житомирской областей зоной чрезвычайной экологической ситуации.