Для азиатских львов открыли вольер, максимально приближенный к условиям дикой природы (видео)
11:37, 18 октября 2019Экология
15 0
Азиатские львы - довольно редкая порода.
Для азиатских львов открыли вольер, максимально приближенный к условиям дикой природы
В Честерском зоопарке, в Великобритании, открыли огромный вольер для хищников.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ британском зоопарке родилось трое даманов (видео)
В нем работники зверинца пытались максимально воссоздать условия, в которых живут львы в дикой природе. Уважаемые жильцы уже обживают свой дом и любят наблюдать за посетителями из самых высоких точек в вольере.
Азиатские львы - довольно редкая порода. В мире их не более 500. Живут хищники, преимущественно, в индийском заповеднике. Несколько пар львов подарили европейским зоопаркам, среди которых и Честерский зверинец.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter