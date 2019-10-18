Для азиатских львов открыли вольер, максимально приближенный к условиям дикой природы (видео)

Азиатские львы - довольно редкая порода.

В Честерском зоопарке, в Великобритании, открыли огромный вольер для хищников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ британском зоопарке родилось трое даманов (видео)

В нем работники зверинца пытались максимально воссоздать условия, в которых живут львы в дикой природе. Уважаемые жильцы уже обживают свой дом и любят наблюдать за посетителями из самых высоких точек в вольере.

Азиатские львы - довольно редкая порода. В мире их не более 500. Живут хищники, преимущественно, в индийском заповеднике. Несколько пар львов подарили европейским зоопаркам, среди которых и Честерский зверинец.