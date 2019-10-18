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Для азиатских львов открыли вольер, максимально приближенный к условиям дикой природы (видео)

11:37, 18 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В нем работники зверинца пытались максимально воссоздать условия, в которых живут львы в дикой природе. Уважаемые жильцы уже обживают свой дом и любят наблюдать за посетителями из самых высоких точек в вольере.

Азиатские львы - довольно редкая порода. В мире их не более 500. Живут хищники, преимущественно, в индийском заповеднике. Несколько пар львов подарили европейским зоопаркам, среди которых и Честерский зверинец.

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Теги: #Великобритания#зоопарк#лев