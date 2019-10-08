В китайском парке дикой природы показали редких белых львят (видео)
12:20, 08 октября 2019Экология
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В парке дикой природы на востоке Китая это первое рождение детенышей такого цвета.
В китайском парке дикой природы показали редких белых львят
Белые и пушистые: в китайском парке дикой природы показали редких львят.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Мальчик и девочка родились в начале месяца и только-только открыли глазки.
Ухаживать за ними мама-львица не захотела. Поэтому работники парка ни на минуту не оставляют малышей, каждые три часа кормят козьим молоком.
Сейчас в зверинцах мира белых львов живет около трех сотен. В парке дикой природы на востоке Китая это первое рождение детенышей такого цвета.
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