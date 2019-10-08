В китайском парке дикой природы показали редких белых львят (видео)

В парке дикой природы на востоке Китая это первое рождение детенышей такого цвета.

Белые и пушистые: в китайском парке дикой природы показали редких львят.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Китае трех панд подготовили к жизни в дикой природе (видео)

Мальчик и девочка родились в начале месяца и только-только открыли глазки.

Ухаживать за ними мама-львица не захотела. Поэтому работники парка ни на минуту не оставляют малышей, каждые три часа кормят козьим молоком.

Сейчас в зверинцах мира белых львов живет около трех сотен. В парке дикой природы на востоке Китая это первое рождение детенышей такого цвета.