На Харьковщине провели необычную спасательную операцию (фото)

В городе Купянске Харьковской области мужчина нашел травмированного лебедя-подростка.

Необычную спасательную операцию провели в городе Купянске Харьковской области. Мужчина шел на работу в ночную смену и нашел в Железнодорожном парке травмированного лебедя-подростка. Сердобольный гражданин отнес птицу на ночевку домой, а утром связался с местными волонтерами. Те транспортировали лебедя в Фельдман Экопарк и передали в руки ветеринарам.

Как рассказали жители Купянска, ранней весной семейство лебедей поселилось на реке Оскол прямо посреди городка. Пара взрослых лебедей гнездится здесь не первый год, пишет ГородХ.

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«Первое, что они сделали – прогнали с насиженного места своих прошлогодних детей. И тем ничего не оставалось, как искать себе новое место. В мае у пары старых лебедей вылупилось 8 птенцов, которые к августу выросли размером с больших гусей. Но один лебеденок уступал другим в размерах и силе, и браться с сестрами его больно клевали. В то время лебеди-родители стали учить их летать, и когда самый хилый отставал – самка его подгоняла. В конце концов, когда летать научились все и 10 лебедей взмывали в небо – это было невероятное зрелище, шум от хлопанья крыльев стоял как на аэродроме», - пишут в местном издании «Наш родной Купянск».

Сначала выводок летал только прямо и учился садиться вслед за отцом только на открытую воду. Ведь эти тяжелые птицы могут садиться только на воду. Когда во время долгих перелетов уставшие пернатые не могут долететь до воды, они просто убиваются при попытке сесть на землю - летят кувырком, ломая длинную шею.

«У наших лебедей тоже не обошлось без потерь. Один из птенцов во время приводнения очень повредил лапу, потому что попал ею на мель у пляжа. Он заметно ковылял, но через несколько дней таки взлетел, хотя больная лапа не давала хорошо разогнаться на взлет. Тогда вся стая полетела далеко и «домой» вернулась через три дня. Но уже без того хромого. А на днях пропал и тот самый слабый. Он не смог набрать необходимую высоту вслед за всей стаей, врезался в электрические провода над рекой и погиб», - пишет издание.

Но спустя несколько дней выяснилось – птенец, который получил электрический ожог, таки выжил. Пернатому просто повезло – его, еле живого, подобрал в темном городском парке купянчанин Олег, который спешил на работу. Сейчас лебедь лечится у специалистов экопарка, его жизни ничего не угрожает.