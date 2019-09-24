Спасительная веточка: домашняя кошка выжила после двух суток в заброшенном колодце (видео)
09:37, 24 сентября 2019Экология
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Кошка провалилась на 8-метровую глубину.
Кошку вытащили спасатели / скриншот видео ТСН
Из заброшенного колодца на Днепропетровщине вытащили кошку, которая двое суток держалась за ветку, чтобы не утонуть.
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Как говорится в сюжете ТСН, в колодец домашняя кошка провалилась, когда вышла прогуляться. Хозяева, не дождавшись своей Мурки дома, пошли на поиски и, наконец, услышали мяуканье из подземелья. Оказалось, кошка провалилась аж на 8-метровую глубину. Не утонула, потому что смогла ухватиться за ветку.
Люди сразу же вызвали спасателей, которые спустились с помощью веревки и, в конце-концов, достали истощенное животное.
Из заброшенного колодца вытащили кошку, которая двое суток держалась за ветку, чтобы не утонуть
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