Спасительная веточка: домашняя кошка выжила после двух суток в заброшенном колодце (видео)

Кошка провалилась на 8-метровую глубину.

Из заброшенного колодца на Днепропетровщине вытащили кошку, которая двое суток держалась за ветку, чтобы не утонуть.

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Как говорится в сюжете ТСН, в колодец домашняя кошка провалилась, когда вышла прогуляться. Хозяева, не дождавшись своей Мурки дома, пошли на поиски и, наконец, услышали мяуканье из подземелья. Оказалось, кошка провалилась аж на 8-метровую глубину. Не утонула, потому что смогла ухватиться за ветку.

Люди сразу же вызвали спасателей, которые спустились с помощью веревки и, в конце-концов, достали истощенное животное.