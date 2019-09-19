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Украинские полярники в Антарктике нашли новорожденного тюленя и предлагают вместе придумать имя (фото)

14:58, 19 сентября 2019
Экология
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Украинские полярники в Антарктике нашли новорожденного тюленя / фото facebook.com/UAMON

Об этом сообщает Министерство образования в Facebook.

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Отмечается, что вероятно она (а это самка) родилась не более недели назад. Ее длина 141 см, вес - примерно 25 кг.

"В будущем этот малыш может вырасти до 2,9 метра в длину и набрать вес до 450 килограммов", - говорится в сообщении.

Также Национальный антарктический научный центр предлагает в комментариях придумать интересное имя для тюленя.

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Теги: #Антарктика#тюлень