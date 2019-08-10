В Австралии выбрали самую милую коалу (видео)

В голосовании участвовало около миллиона человек.

В Австралии провели конкурс на звание самой милой коалы.

На первом этапе конкурса было более семидесяти участников, сообщает Liga.net со ссылкой на Tourism Australia. Их выдвигали зоопарки, национальные парки и зоозащитные организации. Жюри отобрало 13 финалистов.

Портреты финалистов были опубликованы в Facebook, и все желающие, поставив лайк, могли выбрать самое симпатичное, на их взгляд, животное.

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В голосовании участвовало около миллиона человек. После 24 часов голосования победителем стала получившая наибольшее количество лайков 8-месячная коала Таллоу, которая живет в Paradise Country на Золотом Побережье.

"Несмотря на то, что мы думаем, что все наши коалы милы, Таллоу теперь официально названа самой милой, и это является значительным событием", - заявил куратор дикой природы Paradise Country Дин Джонс.

Джонс добавил, что избрание Таллоу будет иметь значение для реализуемой отелем программы разведения коал.

Как сообщал УНИАН, австралийский фонд коал заявил, что в дикой природе осталось менее 80 тысяч этих животных и вид можно считать "функционально вымершим".