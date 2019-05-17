Коал объявили «функционально вымершими»

Словосочетанием "функционально вымершая" обозначают популяцию животных, не способную воспроизвести потомство из-за малого количества пар или подверженности заболеваниям.

Австралийский фонд коал заявил, что в дикой природе осталось менее 80 тыс. этих животных и вид можно считать "функционально вымершим".

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

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Словосочетанием "функционально вымершая" обозначают популяцию животных, не способную воспроизвести потомство из-за малого количества пар или подверженности заболеваниям. В фонде утверждают, что это может произойти с оставшимися 80 тыс. коал.

Коалы вымирают в основном потому, что уничтожаются леса, где они обитают. Также на животных негативно сказываются изменения климата. Отмечается, что в Австралии тысячи коал умерли от обезвоживания в результате сильной жары.

Ранее ученые из Квинслендского технологического университета решили использовать дроны для наблюдения за коалами, а также для их подсчета.

В Австралии спасли и отпустили на волю коалу, которая залезла за колесо автомобиля и проехала в таком положении 16 км.

В австралийском зоопарке появилась на свет редкая белая коала.