цей матеріал доступний українською

Коал объявили «функционально вымершими»

16:54, 17 мая 2019
Спасение видов
85 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Читайте такжеОбнимашки с коалой: снимки известной певицы с животным взорвали сеть (фото)

Словосочетанием "функционально вымершая" обозначают популяцию животных, не способную воспроизвести потомство из-за малого количества пар или подверженности заболеваниям. В фонде утверждают, что это может произойти с оставшимися 80 тыс. коал.

Коалы вымирают в основном потому, что уничтожаются леса, где они обитают. Также на животных негативно сказываются изменения климата. Отмечается, что в Австралии тысячи коал умерли от обезвоживания в результате сильной жары.

Ранее ученые из Квинслендского технологического университета решили использовать дроны для наблюдения за коалами, а также для их подсчета.

В Австралии спасли и отпустили на волю коалу, которая залезла за колесо автомобиля и проехала в таком положении 16 км.

В австралийском зоопарке появилась на свет редкая белая коала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралия#коалы