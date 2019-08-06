Эксперт объяснил, как предотвратить использование темы экологии в целях шантажа

Заключения экспертов, в том числе и в сфере экологии, должны быть профессиональными, публичными и объективными.

Предотвратить использование темы экологии как инструмента шантажа и рейдерства можно, если привлекать к оценке влияния конкретных бизнес-проектов на окружающую среду профессионалов.

Такое мнение 112.ua высказал глава ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский в статье "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

"Если человек имеет экологическое образование, подтверждающее его право делать экспертные заключения, проводить сертификацию, то тогда этот человек имеет право делать утверждения. Желательно, чтобы заключения экспертов базировались на образовании и опыте, а не на желании выполнить политический заказ, тем более подкрепленный финансовым вознаграждением", - сказал он.

По его словам, ассоциация солнечной энергетики присоединилась к Меморандуму об обеспечении достоверной информации в сфере экологии, так как поддерживает идею о том, что заключения экспертов, в том числе и в сфере экологии, должны быть профессиональными, публичными и объективными. В начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

Ранее в комментарии агентству "Униан" Юрий Фаворский говорил о серьезной обеспокоенности тем, что манипуляции на экологической теме могут продолжиться и после выборов: "Тема гречки была не только до выборов, она остается и после, но, может, будет в виде манки. Под надуманными экологическими вопросами можно и после выборов делать определенные действия, которые приводят к лоббированию каких-то бизнес-интересов в политических кругах. Поэтому я думаю, что и до выборов, и во время выборов, и после это может использоваться".

По его словам, в немалой степени манипуляции общественным мнением происходят в связи со злоупотреблениями СМИ. "Часто бывает так, что в заголовке информационного сообщения, опубликованного в СМИ, содержится информация, которая при прочтении всего текста, оказывается, отражает несколько иное содержание", - подчеркнул глава ассоциации солнечной энергетики Украины.