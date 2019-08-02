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Игривые и активные: в бельгийском экопарке дебютировали молодые волчата (фоторепортаж)

16:33, 02 августа 2019
Экология
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Маленьких волчат впервые показали посетителям бельгийского парка дикой природы под названием Pairi Daiza, что находится в городке Брюжлет.

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Они резво бегали по парку вместе со своими родителями на потеху публике и не стеснялись играться и осваивать новую территорию.

Как сообщал УНИАН, недавно в немецком зоопарке выбрали имена для тройни тигрят.

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Теги: #зоопарк#Бельгия