Игривые и активные: в бельгийском экопарке дебютировали молодые волчата (фоторепортаж)
16:33, 02 августа 2019Экология
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Они резво бегали по парку вместе со своими родителями.
Маленьких волчат впервые показали посетителям бельгийского парка дикой природы под названием Pairi Daiza, что находится в городке Брюжлет.
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Они резво бегали по парку вместе со своими родителями на потеху публике и не стеснялись играться и осваивать новую территорию.
Как сообщал УНИАН, недавно в немецком зоопарке выбрали имена для тройни тигрят.
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