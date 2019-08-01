В немецком зоопарке выбрали имена для тройни тигрят (видео)

Выбрать прозвища для полосатиков предложили всем желающим, откликнулась почти тысяча человек.

В Ганноверском зоопарке дали имена тройне тигрят, родившихся в апреле

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Смотрители различали малышей по характеру, и так их и называли - храбрым, добрым и крикуном.

Выбрать прозвища для полосатиков предложили всем желающим, откликнулась почти тысяча человек. И сейчас тигрята официально будут зваться - Кьен, Максим и Джаро.