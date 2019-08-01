Впервые в истории дельфиниха усыновила детеныша другого вида (видео)
Во Французской Полинезии дельфин-афалина усыновил детеныша широкомордого дельфина.
Это первый известный случай такого рода, сообщает издание The Independent.
Специалисты еще в 2014 году заметили, что афалина ухаживает как за своим детенышем, так и за широкомордым дельфиненком-сиротой. Они решили продолжить наблюдения и проследить дальнейшее развитие отношений этого трио.
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По словам Памелы Карзон (Pamela Carzon), ведущего автора исследования и научного руководителя Groupe d'Etude des Mammiferes Marins de Polynesie, ученые были рады видеть такое редкое явление и удивлены, поскольку обычно дельфины заботятся только о своем потомстве.
Наблюдения за животными показали, что широкомордый дельфин стал соперничать со своим «сводным братом» за внимание матери и его повадки становились все более похожими на повадки афалин. В исследовании отмечалось, что неопытность самки способствовала усыновлению детеныша другого вида, который по неизвестным причинам лишился матери в возрасте полутора лет.
For the first time, scientists have been able to confirm that a bottlenose dolphin has adopted an orphaned calf of another species— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 31, 2019
The calf, a melon-headed whale, even started to behave like a dolphin in order to adopt to his new family
via @NatGeo: https://t.co/NwwT1Iubfnpic.twitter.com/FNTpf6jjb0