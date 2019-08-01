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Впервые в истории дельфиниха усыновила детеныша другого вида (видео)

17:07, 01 августа 2019
Экология
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Широкомордый дельфин стал соперничать со своим «сводным братом» за внимание матери / фото smithsonianmag.com

Это первый известный случай такого рода, сообщает издание The Independent.

Специалисты еще в 2014 году заметили, что афалина ухаживает как за своим детенышем, так и за широкомордым дельфиненком-сиротой. Они решили продолжить наблюдения и проследить дальнейшее развитие отношений этого трио.

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По словам Памелы Карзон (Pamela Carzon), ведущего автора исследования и научного руководителя Groupe d'Etude des Mammiferes Marins de Polynesie, ученые были рады видеть такое редкое явление и удивлены, поскольку обычно дельфины заботятся только о своем потомстве.

Наблюдения за животными показали, что широкомордый дельфин стал соперничать со своим «сводным братом» за внимание матери и его повадки становились все более похожими на повадки афалин. В исследовании отмечалось, что неопытность самки способствовала усыновлению детеныша другого вида, который по неизвестным причинам лишился матери в возрасте полутора лет.

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Теги: #дельфины