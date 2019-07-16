Пернатая мелодрама: как любовь аистов пережила разлуку, измену и травму одного из них (видео)

Уже несколько лет Украина следит за историей любви покалеченного аиста Артура к вольной птице Алисе.

Журналисты ТСН рассказали трогательную историю "самого романтичного" аиста Украины по имени Артур, который несколько лет добивался любви свободной самки Алисы.

Читайте такжеВ немецком городке поселился одноногий аист (видео)

Как говорится в сюжете, ветеринар из села Шманкивцы на Тернопольщине Иван Подкова шесть лет назад подобрал искалеченного аиста, назвал его Артуром, выходил и оставил на своем подворье. Артур почти не летал, пока одной весной на огороде не появилась вольная птица, которую прозвали Алисой.

Впрочем, избранница Артура не захотела жить во дворе и уже осенью отправилась в теплые края. Артур всю зиму тосковал по возлюбленной, однако весной она вернулась и он снова решил ее добиваться. Впрочем, осенью история повторилась, а уже следующей весной она вернулась с теплых краев, но не сама, а с другим.

Артур долго пытался выяснять отношения, но Алиса оставалась с новым кавалером. Впрочем, что-то не заладилось и осенью она снова полетела на юг. А в этом году Алиса снова прилетела на Тернопольщину и уже с чувствами к Артуру. Он ее простил и пустил в гнездо, а впоследствии у них появились двое птенцов. Сам Артур окреп еще больше и уже даже летает на длинные дистанции, а Алиса в то же время стала образцовой мамой.

Впрочем, хозяева уже сейчас взволнованы, ведь не знают, что будет осенью, если Алиса вместе с детьми отправится в теплые края. Тогда Артуру будет еще труднее пережить разлуку. Поэтому единственная надежда на чудо - что птица еще больше окрепнет и сможет присоединиться к семье на пути на юг.