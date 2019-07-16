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Пернатая мелодрама: как любовь аистов пережила разлуку, измену и травму одного из них (видео)

13:00, 16 июля 2019
Экология
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Журналисты ТСН рассказали трогательную историю "самого романтичного" аиста Украины по имени Артур, который несколько лет добивался любви свободной самки Алисы.

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Как говорится в сюжете, ветеринар из села Шманкивцы на Тернопольщине Иван Подкова шесть лет назад подобрал искалеченного аиста, назвал его Артуром, выходил и оставил на своем подворье. Артур почти не летал, пока одной весной на огороде не появилась вольная птица, которую прозвали Алисой.

Впрочем, избранница Артура не захотела жить во дворе и уже осенью отправилась в теплые края. Артур всю зиму тосковал по возлюбленной, однако весной она вернулась и он снова решил ее добиваться. Впрочем, осенью история повторилась, а уже следующей весной она вернулась с теплых краев, но не сама, а с другим.

Артур долго пытался выяснять отношения, но Алиса оставалась с новым кавалером. Впрочем, что-то не заладилось и осенью она снова полетела на юг. А в этом году Алиса снова прилетела на Тернопольщину и уже с чувствами к Артуру. Он ее простил и пустил в гнездо, а впоследствии у них появились двое птенцов. Сам Артур окреп еще больше и уже даже летает на длинные дистанции, а Алиса в то же время стала образцовой мамой.

Впрочем, хозяева уже сейчас взволнованы, ведь не знают, что будет осенью, если Алиса вместе с детьми отправится в теплые края. Тогда Артуру будет еще труднее пережить разлуку. Поэтому единственная надежда на чудо - что птица еще больше окрепнет и сможет присоединиться к семье на пути на юг.

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Теги: #птицы#спасение аистовПогода в Тернополе