В американском зоопарке новорожденный жирафенок начало свое знакомство с миром (видео)

Он родился всего несколько дней назад, но уже спешит сделать первые шаги.

Новорожденный жирафенок начинает свое знакомство с миром в зоопарке штата Колорадо.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Он родился всего несколько дней назад, но уже спешит сделать первые шаги. Малыш высотой два метра, его пол еще не определили, но активность уже заметили смотрители.

Имя непоседливому детенышу выберут только через месяц.